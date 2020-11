Vaccino anti Covid di AstraZeneca efficace al 70% (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Vaccino sviluppato dall’Università di Oxford contro il coronavirus risulta efficace al 70%. Lo ha annunciato la AstraZeneca spiegando che la sua efficacia è stata dimostrata in due segmenti di studio. La Bbc sostiene che si tratta allo stesso tempo di un successo e di una delusione dopo che i vaccini messi a punto da Pfizer e Moderna hanno mostrato una protezione al 90%. Il punto di forza del Vaccino sviluppato nei laboratori di Oxford è che risulta decisamente più economico rispetto agli altri due, oltre che più facile da conservare e quindi può essere disponibile in ogni parte del mondo. Per questo, se venisse approvato, potrebbe svolgere un ruolo significativo nella lotta contro la pandemia. Il governo britannico ha già ordinato 100 milioni di dosi del Vaccino messo a punto dall’Università di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 23 novembre 2020) Ilsviluppato dall’Università di Oxford contro il coronavirus risultaal 70%. Lo ha annunciato laspiegando che la sua efficacia è stata dimostrata in due segmenti di studio. La Bbc sostiene che si tratta allo stesso tempo di un successo e di una delusione dopo che i vaccini messi a punto da Pfizer e Moderna hanno mostrato una protezione al 90%. Il punto di forza delsviluppato nei laboratori di Oxford è che risulta decisamente più economico rispetto agli altri due, oltre che più facile da conservare e quindi può essere disponibile in ogni parte del mondo. Per questo, se venisse approvato, potrebbe svolgere un ruolo significativo nella lotta contro la pandemia. Il governo britannico ha già ordinato 100 milioni di dosi delmesso a punto dall’Università di ...

