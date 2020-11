Vaccini antinfluenzali nel Lazio, ancora ritardi. Su 1,4 milioni di dosi, consegnate solo 823.000 (Di lunedì 23 novembre 2020) ancora ritardi nella distribuzione dei Vaccini antinfluenzali nella Regione Lazio, o meglio nella consegna. Proprio per questo motivo, come rende noto l’unità di crisi della Regione, è stata diffidata la società Sanofi Pasteur, che si è aggiudicata la gara per fornire 1,4 milioni di dosi. Ma, almeno finora, di dosi di vaccino VAXIGRIP TETRA ne sono state consegnate 823 mila. All’appello ne mancano oltre 500 mila. Leggi anche: Vaccini antinfluenzali nel Lazio in ritardo: la Regione spiega il perché “La Sanofi è stata già diffidata da parte della Centrale acquisti regionale a consegnare tutto ciò che è stato contrattualizzato ed ora è stata attivata anche l’avvocatura regionale. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 novembre 2020)nella distribuzione deinella Regione, o meglio nella consegna. Proprio per questo motivo, come rende noto l’unità di crisi della Regione, è stata diffidata la società Sanofi Pasteur, che si è aggiudicata la gara per fornire 1,4di. Ma, almeno finora, didi vaccino VAXIGRIP TETRA ne sono state823 mila. All’appello ne mancano oltre 500 mila. Leggi anche:nelin ritardo: la Regione spiega il perché “La Sanofi è stata già diffidata da parte della Centrale acquisti regionale a consegnare tutto ciò che è stato contrattualizzato ed ora è stata attivata anche l’avvocatura regionale. ...

L'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio: "Tale ritardo nelle forniture sta causando un notevole rallentamento della campagna di ...

