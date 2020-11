Vaccini antinfluenzali, lo sfogo di Galli: "In ospedale non ne ho" (Di lunedì 23 novembre 2020) Milano, 23 novembre 2020 - «Io non sono ancora riuscito ad avere nella mia regione la vaccinazione antinfluenzale . Ho 69 anni e sono un operatore sanitario . Sto disciplinatamente aspettando di ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 23 novembre 2020) Milano, 23 novembre 2020 - «Io non sono ancora riuscito ad avere nella mia regione la vaccinazione antinfluenzale . Ho 69 anni e sono un operatore sanitario . Sto disciplinatamente aspettando di ...

emenietti : questa storia dei vaccini antinfluenzali in lombardia va ricordata, soprattutto quando hai la matita in mano al seggio. - AnnalisaChirico : Non è riuscito a procurare gli antinfluenzali e ora dovrebbe fornire i vaccini anti Covid? Ci scordiamo che Arcuri… - fattoquotidiano : Vaccini antinfluenzali in Lombardia, l’ultima beffa: a Como e Varese dosi in fiale senza aghi. Pd: “Inutilizzabili,… - cesare8859 : @Corriere mancano anche i vaccini antinfluenzali per over 60 ... dopo che avevano raccomandato a tutti di farli al… - Miti_Vigliero : RT @radioaldebaran: #Liguria, mancano i vaccini antinfluenzali - #Cronaca #Sanità - -