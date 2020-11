Vaccini anti-influenzali introvabili, Sanofi: “Situazione eccezionale, cerchiamo di trovare altri quantitativi” (Di lunedì 23 novembre 2020) La casa farmaceutica: «Al Piemonte abbiamo fornito 900.000 dosi, cui se ne sono aggiunte 15.000 consegnate oggi. Altre 15.000 entro due settimane» Leggi su lastampa (Di lunedì 23 novembre 2020) La casa farmaceutica: «Al Piemonte abbiamo fornito 900.000 dosi, cui se ne sono aggiunte 15.000 consegnate oggi. Altre 15.000 entro due settimane»

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini anti Il vaccino anti Covid è sicuro? Le garanzie su quelli di Astrazeneca, Moderna, Pfizer e BioNTech Corriere della Sera Arcuri: "Un punto vaccini ogni 20mila abitanti"

Il Commissario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, ha presentato il piano per la vaccinazione anti-Covid nel quale si evidenzia un punto di "conservazione e somministrazione" ogni 20mila cit ...

Coronavirus, Svezia: “Il pericolo aumenta”. In Germania 10mila nuovi casi, negli Usa 3 milioni di contagi solo a novembre

Dalla Francia alla Germania, in Europa la curva dei contagi procede verso una stabilizzazione. Non è così negli Stati Uniti, il Paese più colpito in termini assoluti dalla pandemia di Covid, che solo ...

