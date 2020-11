Usa, ecco tutte le nuove nomine di Joe Biden: Anthony Blinken nuovo segretario di Stato Usa, John Kerry inviato per il clima (Di lunedì 23 novembre 2020) Alcuni nomi noti a livello internazionale, ereditati dalla precedente esperienza alla Casa Banca con Barack Obama, altri meno, ma già anticipati dalla stampa americana. Il neoeletto presidente degli Stati uniti, Joe Biden, ha annunciato la prima tranche di nomine che andranno a comporre l’amministrazione americana per i prossimi quattro anni. Confermati, come da anticipazioni, Anthony Blinken come nuovo segretario di Stato Usa, Jake Sullivan come consigliere per la Sicurezza nazionale e Linda Thomas-Greenfield come ambasciatrice all’Onu. Ma uno dei nomi che più attira l’attenzione è quello di John Kerry: l’ex segretario di Stato di Obama sarà l’inviato speciale del presidente per il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Alcuni nomi noti a livello internazionale, ereditati dalla precedente esperienza alla Casa Banca con Barack Obama, altri meno, ma già anticipati dalla stampa americana. Il neoeletto presidente degli Stati uniti, Joe, ha annunciato la prima tranche diche andranno a comporre l’amministrazione americana per i prossimi quattro anni. Confermati, come da anticipazioni,comediUsa, Jake Sullivan come consigliere per la Sicurezza nazionale e Linda Thomas-Greenfield come ambasciatrice all’Onu. Ma uno dei nomi che più attira l’attenzione è quello di: l’exdidi Obama sarà l’speciale del presidente per il ...

Federico #Rampini: 'Vista dagli USA la sanità italiana ha due immagini che sono l'una l'opposto dell'altra:…

