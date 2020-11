Usa 2020 Arrestato il responsabile della campagna di Joe Biden per frode elettorale? Falso!

Leggi su open.online

(Di lunedì 23 novembre 2020) Il 28 settembreil sito Thegatewaypundit.com pubblica un articolo in cui si riporta che ildi Joein Texas, tal Dallas Jones, sarebbe stato accusato di aver condotto un’operazione volta a frodare il responso. L’articolo è diventato fonte di ispirazione per le teorie sui presunti brogli elettorali ai danni di Donald Trump. Il 14 novembre, giorni dopo la conclusione del voto, circola la voce che Dallas Jones sia statodall’FBI a seguito di «molteplici prove che lo coinvolgono nell’incetta e nell’impegno di schede elettorali illegali inviate via posta». Per la cronaca, in Texas ha vinto Donald Trump e Dallas Jones non è stato. Per chi ha ...