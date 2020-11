UOMINI E DONNE oggi, 23 novembre: il ritorno di VALENTINA AUTIERO (Di lunedì 23 novembre 2020) Nel pomeriggio odierno (23 novembre) è iniziata una nuova settimana all’insegna di UOMINI e DONNE e, a partire da oggi, vedremo in onda la registrazione di sabato 7 novembre. Partiamo col dirvi che pure in questa circostanza Tina Cipollari era presente in collegamento. Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di martedì 24 novembre 2020 Si inizia dalle vicende di Gemma Galgani che nelle precedenti puntate aveva ascoltato i dubbi di Tina, in quanto l’opinionista si era detta poco fiduciosa rispetto alla conoscenza tra la Galgani e Maurizio a causa della troppa differenza d’età. Tramite un filmato vediamo che, mentre i due protagonisti degli Over sono intenti a parlare, arriva Biagio desideroso di chiarire con Gemma, ma quest’ultima in quel momento arriva a respingerlo, e quindi ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 23 novembre 2020) Nel pomeriggio odierno (23) è iniziata una nuova settimana all’insegna die, a partire da, vedremo in onda la registrazione di sabato 7. Partiamo col dirvi che pure in questa circostanza Tina Cipollari era presente in collegamento. Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di martedì 242020 Si inizia dalle vicende di Gemma Galgani che nelle precedenti puntate aveva ascoltato i dubbi di Tina, in quanto l’opinionista si era detta poco fiduciosa rispetto alla conoscenza tra la Galgani e Maurizio a causa della troppa differenza d’età. Tramite un filmato vediamo che, mentre i due protagonisti degli Over sono intenti a parlare, arriva Biagio desideroso di chiarire con Gemma, ma quest’ultima in quel momento arriva a respingerlo, e quindi ...

Raiofficialnews : “#NoWomenNoPanel: @Radio1Rai si impegna ad una equa rappresentanza di genere, a valorizzare il talento e le compete… - virginiaraggi : Questa mattina ho partecipato alla presentazione della cartella filatelica celebrativa per i 150 anni della presenz… - matteosalvinimi : #Salvini: Lenticchie con i VERMI alla Polizia penitenziaria. Non so se sia una nuova specialità, ma dare alle nostr… - cgil_fp : RT @FpCgilNazionale: ?? APPUNTAMENTO 25 NOV ORE 10.30 IN DIRETTA FB. Parleremo di violenza di genere sul posto di lavoro. Se le donne fosse… - CianGaia : RT @Corriere: In Italia le donne iniziano a guadagnare meno degli uomini già all’inizio della carriera -