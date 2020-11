‘Uomini e Donne’: l’opinione di Chia sulla puntata del 23/11/20 (Di lunedì 23 novembre 2020) E’ stato bello finché è durato. Anche se è durato ancora meno del previsto, li mortacci. Manco il tempo di goderci un po’ di meritato silenzio, nello studio di Uomini e Donne, dopo sei anni in cui le sue gracChiate stridule imperversavano mettendo a dura prova il nostro povero apparato uditivo, ed ecco che Valentina Autiero – dopo quel sentitissimo abbandono del programma di qualche settimana fa, così spontaneo che ancora un po’ e l’avrebbero portata fuori di peso come quella buonanima di Graziella Montanari… … ha già fatto ritorno in studio perché inaspettatamente la sua storia con Germano Avolio non è mai decollata, fuori da lì. Incredibile, oh. L’avevamo messo in conto, figuriamoci. Nessuno si era illuso che la dipartita dell’Autiero dagli Elios sarebbe stata definitiva, visto che Maria De Filippi mentre le dava una pedata per spingerla dietro le quinte con ... Leggi su isaechia (Di lunedì 23 novembre 2020) E’ stato bello finché è durato. Anche se è durato ancora meno del previsto, li mortacci. Manco il tempo di goderci un po’ di meritato silenzio, nello studio di Uomini e Donne, dopo sei anni in cui le sue gracte stridule imperversavano mettendo a dura prova il nostro povero apparato uditivo, ed ecco che Valentina Autiero – dopo quel sentitissimo abbandono del programma di qualche settimana fa, così spontaneo che ancora un po’ e l’avrebbero portata fuori di peso come quella buonanima di Graziella Montanari… … ha già fatto ritorno in studio perché inaspettatamente la sua storia con Germano Avolio non è mai decollata, fuori da lì. Incredibile, oh. L’avevamo messo in conto, figuriamoci. Nessuno si era illuso che la dipartita dell’Autiero dagli Elios sarebbe stata definitiva, visto che Maria De Filippi mentre le dava una pedata per spingerla dietro le quinte con ...

