Uomini e Donne gossip | Valentina Autiero mandata nuovamente via da Maria De Filippi

(Di lunedì 23 novembre 2020) Quandoè tornata in trasmissione con Germano Avolio, il cavaliere con cui era uscita spinta dalla stessaDe, che le aveva consigliato molto calorosamente di vedere come sarebbe andata fuori dal programma, la dama di Roma ha fatto sapere che la loro storia in realtà non sarebbe mai cominciata e che avrebbe avuto piacere di tornare in trasmissione per riprendere la sua ricerca della persona giusta. Ma la conduttrice è stata irremovibile e ha invitato laa non tornare per un po’ perché avendo provato un sentimento per Germano, anche se tra loro non era andata, indubbiamente ora la dama non era nelle condizioni di aprire la porta a un nuovo amore. La donna è rimasta male, ma davanti alla volontà della padrona di casa non ha potuto fare altro che annuire e andare ...