Uomini e Donne | anticipazioni lunedì 23 novembre 2020

anticipazioni Uomini e Donne. Scopriamo cosa succederà oggi, 23 novembre, nella nuova puntata del dating show anticipazioni Uomini e Donne, cosa succederà nella nuova puntata della nuova stagione del dating show? Scopriamolo insieme grazie al Vicolo delle News. La puntata inizia con Gemma che si lamenta insieme a Maurizio degli attacchi di Tina in puntata e intanto si avvicina a loro anche Biagio. La dama non è uscita con nessuno dei due in settimana e Maurizio per questo si è visto con Valentina. Si passerà poi ad Armando che è uscito ancora con Brunilde ma ammette di essere un po' scioccato dai modi bruschi e dai cambi di umore della dama. Il cavaliere è incerto sul continuare o meno a conoscerla. Per Armando scende anche una nuova dama che lui tiene Nello studio di ...

