Uomini e donne anticipazioni: GEMMA si avvicina a MAURIZIO (Di lunedì 23 novembre 2020) Primo appuntamento della settimana con Uomini e donne, il fortunato dating show dei sentimenti di Mediaset condotto da Maria De Filippi. Leggi anche: VITE IN FUGA, anticipazioni seconda puntata di lunedì 23 novembre 2020 La puntata inizierà con GEMMA, che farà il canonico resoconto delle sue frequentazioni. La Galgani si avvicinerà molto a MAURIZIO, con il quale tenterà ad approcciarsi. L'uomo è però uscito con Valentina, trovandosi molto bene in sua compagnia. La dama piemontese cercherà inoltre di riavvicinarsi a Biagio, che nel frattempo continua a sentirsi con Sabina. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Arrivano i primi screzi tra Armando e Brunilde. Il cavaliere infatti non apprezza la volubilità della donna, ponendo dei dubbi sul proseguimento della ...

