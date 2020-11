Uno studio rilancia il vecchio vaccino anti tubercolosi: rafforza le difese contro Covid-19 (Di lunedì 23 novembre 2020) Se ne sta dibattendo da tempo, in ambito scientifico. Ora arriva uno studio del Cedars-Sinai Medical Center che sostiene che un vaccino contro la tubercolosi, tra l'altro ancora ampiamente usato, si ... Leggi su globalist (Di lunedì 23 novembre 2020) Se ne sta dibattendo da tempo, in ambito scientifico. Ora arriva unodel Cedars-Sinai Medical Center che sostiene che unla, tra l'altro ancora ampiamente usato, si ...

Le caratteristiche genetiche degli abitanti di un territorio italiano potrebbero essere alla base della bassa mortalità e del basso indice di contagi da ...

Uno studio rilancia il vecchio vaccino anti tubercolosi: rafforza le difese contro Covid-19

Il vaccino contro la tubercolosi, noto come Bacillus Calmette-Guérin (BCG), fu sviluppato negli anni 20 del secolo scorso. Ogni anno è somministrato a più di 100 milioni di bambini in tutto il mondo ...

