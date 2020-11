Unione europea sempre più divisa | è nata una nuova “Cortina di ferro”?

(Di lunedì 23 novembre 2020) “Una cortina di ferro è calata sull’Europa (dell’Est) e non sappiamo che cosa accada dietro di essa”. Con queste parole, pronunciate il 5 marzo del 1946, Winston Churchill definì il mondo socialista che si stava delineando al di la della linea di fronte raggiunta dagli americani. Uno scenario divisivo per l’Europa, che forse per la InsideOver.

reportrai3 : Proprio oggi l’Unione Europea ha aggiunto il vaccino dell’azienda biotecnologica Moderna al portafoglio europeo dei… - Piu_Europa : Per poter continuare a violare lo stato di diritto, #Ungheria e #Polonia hanno esercitato il diritto di veto, blocc… - berlusconi : Questa nuova emergenza può avere conseguenze drammatiche anche perché non ci hanno dato ascolto rifiutando i fondi… - sg_post : RT @Geopoliticainfo: ??9 dicembre - h 18.30 ????????#Brexit: il futuro dei rapporti tra Regno Unito e #UE Ospiti: @GabrieleCarrer (@formiche)… - AleNatalizia : RT @Geopoliticainfo: ??9 dicembre - h 18.30 ????????#Brexit: il futuro dei rapporti tra Regno Unito e #UE Ospiti: @GabrieleCarrer (@formiche)… -

Ultime Notizie dalla rete : Unione europea

Ovindoli - Domani, in seduta congiunta, si riuniranno la PRIMA Commissione ("Bilancio, Affari Generali e Istituzionali"), la TERZA Commissione ("Agricoltura, ...Le rimesse dei migranti rappresentano una fonte di reddito fondamentale per i paesi in via di sviluppo. Con la crisi sanitaria, però, hanno subito un crollo che potrebbe avere gravi conseguenze, in pa ...