UNA VITA, anticipazioni puntata di martedì 24 e mercoledì 25 novembre 2020 (Di lunedì 23 novembre 2020) anticipazioni puntata 1083 di Una VITA di martedì 24 e mercoledì 25 novembre 2020: I Palacios seguono le usanze di Cabrahigo e così decidono di celebrare il rito di purificazione della casa. Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di martedì 24 novembre 2020 Carmen continua con pazienza a sopportare le frequenti provocazioni di Lolita. I pensieri di Felipe si fanno nefasti: l’uomo comincia a credere sempre di più che la sua Marcia l’abbia veramente abbandonato. Copernico Ledesma e Felicia passeggiano nel quartiere di Acacias a braccetto e ciò stupisce ovviamente tutti i vicini! Foto dell’episodio: Arantxa, Bellita e José / Una VITA (foto Boomerang tv) Una ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 23 novembre 2020)1083 di Unadi24 e25: I Palacios seguono le usanze di Cabrahigo e così decidono di celebrare il rito di purificazione della casa. Leggi anche: BEAUTIFUL,di24Carmen continua con pazienza a sopportare le frequenti provocazioni di Lolita. I pensieri di Felipe si fanno nefasti: l’uomo comincia a credere sempre di più che la sua Marcia l’abbia veramente abbandonato. Copernico Ledesma e Felicia passeggiano nel quartiere di Acacias a braccetto e ciò stupisce ovviamente tutti i vicini! Foto dell’episodio: Arantxa, Bellita e José / Una(foto Boomerang tv) Una ...

