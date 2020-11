Una vita, anticipazioni 24 novembre: Carmen esasperata da Lolita (Di lunedì 23 novembre 2020) Una vita torna con un nuovo episodio nel pomeriggio di martedì 24 novembre. L’appuntamento è come sempre su Canale 5 a partire dalle 14:10, dove le trame riprenderanno dal momento in cui Felipe affronterà Ursula in mezzo alla strada, convinto che dietro la scomparsa di Marcia ci sia lo zampino della Dicenta. Intanto tra Carmen e Lolita i rapporti si faranno sempre più tesi soprattutto dopo che la bottegaia costringerà tutta la famiglia Palacios a sottoporsi ad un rituale di purificazione tipico di Cabrahigo. Una vita, spoiler: Ursula nega di essere coinvolta nella sparizione di Marcia La scomparsa di Marcia sarà al centro anche delle nuova puntata di Una vita. Nel corso del nuovo appuntamento vedremo come proseguirà il faccia a faccia tra Felipe e Ursula. Come noto, l’avvocato ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 23 novembre 2020) Unatorna con un nuovo episodio nel pomeriggio di martedì 24. L’appuntamento è come sempre su Canale 5 a partire dalle 14:10, dove le trame riprenderanno dal momento in cui Felipe affronterà Ursula in mezzo alla strada, convinto che dietro la scomparsa di Marcia ci sia lo zampino della Dicenta. Intanto trai rapporti si faranno sempre più tesi soprattutto dopo che la bottegaia costringerà tutta la famiglia Palacios a sottoporsi ad un rituale di purificazione tipico di Cabrahigo. Una, spoiler: Ursula nega di essere coinvolta nella sparizione di Marcia La scomparsa di Marcia sarà al centro anche delle nuova puntata di Una. Nel corso del nuovo appuntamento vedremo come proseguirà il faccia a faccia tra Felipe e Ursula. Come noto, l’avvocato ...

