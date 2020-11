Una vita, anticipazioni 23 novembre: Felipe affronta Ursula (Di lunedì 23 novembre 2020) Una vita torna con un nuovo episodio nel pomeriggio di lunedì 23 novembre, dove le vicende riprenderanno dal momento in cui Felipe non si capaciterà della scomparsa di Marcia. La ragazza brasiliana sarà svanita nel nulla e l’avvocato sarà disperato al pensiero che la sua amata lo abbia volutamente abbandonato. Con il passare delle ore però, Felipe comincerà a sospettare che dietro alla scomparsa della Sampaio ci possa essere lo zampino di Ursula e, per questo, non esiterà ad affrontarla nel bel mezzo delle vie di Acacias. Felipe non si dà pace per la sparizione di Marcia L’appuntamento con il nuovo episodio di Una vita è come sempre su Canale 5 a partire dalle 14:10. Nella puntata del 23 novembre, vedremo Jacinto cominciare ad ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 23 novembre 2020) Unatorna con un nuovo episodio nel pomeriggio di lunedì 23, dove le vicende riprenderanno dal momento in cuinon si capaciterà della scomparsa di Marcia. La ragazza brasiliana sarà svanita nel nulla e l’avvocato sarà disperato al pensiero che la sua amata lo abbia volutamente abbandonato. Con il passare delle ore però,comincerà a sospettare che dietro alla scomparsa della Sampaio ci possa essere lo zampino die, per questo, non esiterà adrla nel bel mezzo delle vie di Acacias.non si dà pace per la sparizione di Marcia L’appuntamento con il nuovo episodio di Unaè come sempre su Canale 5 a partire dalle 14:10. Nella puntata del 23, vedremo Jacinto cominciare ad ...

