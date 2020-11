Una nuova ricerca studia le cause dei tumori metastatici (Di lunedì 23 novembre 2020) I ricercatori del Cancer Center dell’Università della Virginia hanno scoperto un gene responsabile della diffusione del cosiddetto cancro al seno “triplo negativo”, consistente in un processo chiamato metastasi, e hanno sviluppato un potenziale modo per fermarlo. Il carcinoma mammario triplo negativo è una delle più aggressive forme di cancro al seno, e causa 40.000 decessi ogni anno negli Stati Uniti. La maggior parte di questi decessi è causata dalla resistenza alla chemioterapia e dal successivo sopraggiungere di metastasi aggressive. Quindi i ricercatori UVA si sono chiesti: cosa causa la metastasi di un tumore primario? Questa è una domanda importante nella biologia del cancro, considerato i pazienti con tumori metastatici hanno il più alto tasso di mortalità. Sanchita Bhatnagar di UVA e il suo team hanno ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 23 novembre 2020) Itori del Cancer Center dell’Università della Virginia hanno scoperto un gene responsabile della diffusione del cosiddetto cancro al seno “triplo negativo”, consistente in un processo chiamato metastasi, e hanno sviluppato un potenziale modo per fermarlo. Il carcinoma mammario triplo negativo è una delle più aggressive forme di cancro al seno, e causa 40.000 decessi ogni anno negli Stati Uniti. La maggior parte di questi decessi è causata dalla resistenza alla chemioterapia e dal successivo sopraggiungere di metastasi aggressive. Quindi itori UVA si sono chiesti: cosa causa la metastasi di un tumore primario? Questa è una domanda importante nella biologia del cancro, considerato i pazienti conhanno il più alto tasso di mortalità. Sanchita Bhatnagar di UVA e il suo team hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Una nuova Fisco, verso una nuova rottamazione delle cartelle e niente più tasse «inutili» Il Sole 24 ORE Farmaceutica: Bms, 50 nuove molecole per vincere sfida medicina di precisione

Roma, 23 nov. (Adnkronos Salute) - Più di 50 molecole in sviluppo in aree terapeutiche che spaziano dall'oncologia all'ematologia fino alle ...

Abbiamo davvero bisogno di una fondazione che si occupi di individuare soluzioni vegetali per le città?

La Manovra del govoerno istituisce la «Fondazione per il futuro delle città» che ci costerà 5 milioni di euro per il primo triennio ...

