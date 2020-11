Un Posto al Sole, anticipazioni: Patrizio e Rossella aiutano Clara a partorire in casa (Di lunedì 23 novembre 2020) Imma Pirone (Clara) in Un Posto al Sole Momenti adrenalinici in arrivo ad Un Posto al Sole! Arrivata al nono mese di gravidanza, Clara (Imma Pirone) si sente male e sta per partorire in casa. Non potendo contare su Alberto (Maurizio Aiello), impegnato a lavoro, chiede aiuto a Patrizio (Lorenzo Sarcinelli). La situazione si rivela però ben presto complessa. L’ambulanza chiamata per portare la donna in ospedale è, infatti, in ritardo a causa di un incidente avvenuto in una zona vicina a Palazzo Palladini. Fortunatamente in aiuto di Patrizio arriva Rossella (Giorgia Gianetiempo) che, mettendo a frutto gli studi in medicina e il tirocinio fatto in ospedale, riesce a far nascere il bambino in ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 23 novembre 2020) Imma Pirone () in UnalMomenti adrenalinici in arrivo ad Unal! Arrivata al nono mese di gravidanza,(Imma Pirone) si sente male e sta perin. Non potendo contare su Alberto (Maurizio Aiello), impegnato a lavoro, chiede aiuto a(Lorenzo Sarcinelli). La situazione si rivela però ben presto complessa. L’ambulanza chiamata per portare la donna in ospedale è, infatti, in ritardo a causa di un incidente avvenuto in una zona vicina a Palazzo Palladini. Fortunatamente in aiuto diarriva(Giorgia Gianetiempo) che, mettendo a frutto gli studi in medicina e il tirocinio fatto in ospedale, riesce a far nascere il bambino in ...

roby_italy_51 : @Icompetenti Come quelli che partivano nelle ore del bollino nero per fare appositamente le code in autostrada per… - redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #trame - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #22esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subito… - SandGrains_Anja : RT @SalaLettura: nessuna razza possiede il monopolio della bellezza, dell'intelligenza della forza e c'è posto per tutti all'appuntamento c… - TOSADORIDANIELA : RT @SalaLettura: nessuna razza possiede il monopolio della bellezza, dell'intelligenza della forza e c'è posto per tutti all'appuntamento c… -