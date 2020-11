Un Posto al Sole, anticipazioni 23 novembre: nasce il bimbo di Clara! (Di lunedì 23 novembre 2020) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 23 novembre 2020. Che cosa vedremo su Rai 3 alle 20.45? Clara, andata a Palazzo Palladini in cerca di Alberto, che non c’è, si sente male. Cominciano le doglie. Patrizio e Rossella la aiutano a partorire in casa. Clara, al nono mese di gravidanza, si sente male. Da qualche tempo è andata a vivere da sola, preferendo non proseguire oltre la Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 23 novembre 2020)“Unal”, puntata del 232020. Che cosa vedremo su Rai 3 alle 20.45? Clara, andata a Palazzo Palladini in cerca di Alberto, che non c’è, si sente male. Cominciano le doglie. Patrizio e Rossella la aiutano a partorire in casa. Clara, al nono mese di gravidanza, si sente male. Da qualche tempo è andata a vivere da sola, preferendo non proseguire oltre la Articolo completo: dal blog SoloDonna

