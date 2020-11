Un italiano su tre non si farebbe vaccinare a gennaio contro il Covid

(Di martedì 24 novembre 2020) AGI - Sono ancora tanti gli italiani indecisi se sottoporsi a vaccinazione non appena sarà disponibile il vaccinoil-19. Le ultime rilevazioni delle società di sondaggio, secondo quanto raccolto dall'AGI, rilevano una scarsa fiducia nel vaccino. Swg: 37% contrario a vaccinarsi aUna ricerca compiuta dalla società di ricerche Swg ha rilevato che il 44% del campione si è detto disponibile a vaccinarsi appena sarà pronto il vaccino a. Il 37% è contrario a vaccinarsi, dato quest'ultimo in aumento del 3% dalla precedente rivelazione del 13 novembre, mentre il 19% ha risposto “non saprei”. Tra i contrari a vaccinarsi il 26% sarebbe disponibile a sottoporsi alla vaccinazione solo se obbligatorio mentre l'11% rimane contrario anche se obbligatorio. Tecnè: 12% intervistati non si fida dei ...

chetempochefa : 'Mimmo Lucano venne eletto sindaco di Riace per tre volte di seguito. Il suo “modello di accoglienza” era studiato… - trash_italiano : MA SONO LÌ DENTRO DA TRE ORE DAI #Amici20 - mariavenera2 : RT @simonebaldelli: Buona domentica. Oggi è il 22 di novembre. Qualcuno ci dice qual è il piano del governo italiano per la distribuzione… - gori_magnani : RT @CacciaRaimondo: @CasaLettori @adelestancati @gori_magnani @govi47 @Sensibilia8 @SellaSonia Pavese, il mio italiano preferito, bravo e d… - CacciaRaimondo : @CasaLettori @adelestancati @gori_magnani @govi47 @Sensibilia8 @SellaSonia Pavese, il mio italiano preferito, bravo… -

Ultime Notizie dalla rete : italiano tre

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi, domenica 22 novembre 2020. Sono 28.337 i nuovi casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24ore, oltre 6mila meno di ieri, che portano il totale ...ROMA, 23 NOV - Dopo l'uscita di "Don't worry", incalzante inno alla speranza, Boomdabash annunciano l'arrivo di "Don't worry (Best Of 2005-2020)", una raccolta in pre-order e in uscita venerdì 11 Dice ...