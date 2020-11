Un incontro segreto tra Israele e Arabia Saudita (con la mediazione di Pompeo)? Dopo la notizia, la smentita (Di lunedì 23 novembre 2020) Un incontro storico si sarebbe svolto ieri, 22 novembre, tra il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il direttore del Mossad, i servizi segreti israeliani, Yossi Cohen con il principe Saudita Mohamed Bin Salman. Secondo il quotidiano israeliano Hareetz e il Washington Post, all’incontro segreto ha partecipato anche il Segretario di Stato Mike Pompeo. Fonti israeliane riferiscono che la riunione si è svolta a Neom, città Saudita sul Mar Rosso poco distante dal confine con l’Egitto. Netanyahu e Cohen avrebbero raggiunto la città Saudita a bordo di un volo privato, tracciato dai siti che rilevano il traffico aereo. Il velivolo è rimasto a terra per due ore, rientrando poi in Israele poco Dopo mezzanotte. Secondo Haaretz, si ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 novembre 2020) Unstorico si sarebbe svolto ieri, 22 novembre, tra il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il direttore del Mossad, i servizi segreti israeliani, Yossi Cohen con il principeMohamed Bin Salman. Secondo il quotidiano israeliano Hareetz e il Washington Post, all’ha partecipato anche il Segretario di Stato Mike. Fonti israeliane riferiscono che la riunione si è svolta a Neom, cittàsul Mar Rosso poco distante dal confine con l’Egitto. Netanyahu e Cohen avrebbero raggiunto la cittàa bordo di un volo privato, tracciato dai siti che rilevano il traffico aereo. Il velivolo è rimasto a terra per due ore, rientrando poi inpocomezzanotte. Secondo Haaretz, si ...

