**Ue: Conte, 'su Recovery no ritardi, a breve in Parlamento con piano** (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov. (Adnkronos) - Sul Recovery "non ci sono ritardi, contiamo di confrontarci in Parlamento già nei prossimi giorni", mentre gli Stati generali "non sono stati una passerella", il Piano per far ripartire il Paese "non si prepara nel chiuso delle stanze". Così il premier Giuseppe Conte, ospite di Otto e mezzo su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov. (Adnkronos) - Sul"non ci sono, contiamo di confrontarci ingià nei prossimi giorni", mentre gli Stati generali "non sono stati una passerella", il Piano per far ripartire il Paese "non si prepara nel chiuso delle stanze". Così il premier Giuseppe, ospite di Otto e mezzo su La7.

ale_villarosa : FINALMENTE non sono più l’unico a pensarla così, una crisi del genere va gestita con approcci innovativi. UE deve i… - TV7Benevento : **Ue: Conte, 'su Recovery no ritardi, a breve in Parlamento con piano**... - AdriMCMLXI : RT @GiovaQuez: Conte su La7: 'Non possiamo concederci vacanze indiscriminate sulla neve. Anche per gli impianti da sci, il problema del pro… - MaeyCat : RT @GiovaQuez: Conte su La7: 'Non possiamo concederci vacanze indiscriminate sulla neve. Anche per gli impianti da sci, il problema del pro… - GiovaQuez : Conte su La7: 'Non possiamo concederci vacanze indiscriminate sulla neve. Anche per gli impianti da sci, il problem… -

Ultime Notizie dalla rete : **Ue Conte **Ue: Conte, 'su Recovery no ritardi, a breve in Parlamento con piano** | SassariNotizie 24 ore - 548505 SassariNotizie.com Lo slalom del governo, Alberto Tomba a valanga su Conte: riaprite le piste

Il governo vuole tenere chiuse le piste da sci e gli impianti sciistici, ma le Regioni provano a far cambiare idea al premier Giuseppe Conte. Non solo ... tutto contrario a un'intesa all'interno ...

Berlusconi da Mediaset al Colle senza Salvini

In principio fu Mediaset. Come sempre, del resto. Ma fu anche Joe Biden, in fondo. Vero. Comunque sia, Silvio Berlusconi, il vecchio B. - leader di Forza Italia e capo di una pattuglia di parlamentari ...

Il governo vuole tenere chiuse le piste da sci e gli impianti sciistici, ma le Regioni provano a far cambiare idea al premier Giuseppe Conte. Non solo ... tutto contrario a un'intesa all'interno ...In principio fu Mediaset. Come sempre, del resto. Ma fu anche Joe Biden, in fondo. Vero. Comunque sia, Silvio Berlusconi, il vecchio B. - leader di Forza Italia e capo di una pattuglia di parlamentari ...