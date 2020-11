UBI Banca, acquisito il 100% di Aviva Vita (Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) – Con oltre 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale dell’esclusiva, UBI Banca ha raggiunto un accordo con Aviva Italia Holding e Aviva Italia per l’acquisto della quota dell’80% posseduta da queste ultime nella joint venture Aviva Vita, al prezzo di circa 400 milioni di euro. L’acquisizione del 100% di Aviva Vita permetterà la distribuzione anticipata, nella rete di filiali UBI Banca, di prodotti Intesa Sanpaolo Vita, rafforzandone il ruolo di leader di settore in Italia, oltre a essere un significativo passaggio nel processo d’integrazione di UBI Banca in Intesa Sanpaolo. UBI Banca, ad oggi, distribuisce polizze Vita (ramo I, III e V) attraverso ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) – Con oltre 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale dell’esclusiva, UBIha raggiunto un accordo conItalia Holding eItalia per l’acquisto della quota dell’80% posseduta da queste ultime nella joint venture, al prezzo di circa 400 milioni di euro. L’acquisizione deldipermetterà la distribuzione anticipata, nella rete di filiali UBI, di prodotti Intesa Sanpaolo, rafforzandone il ruolo di leader di settore in Italia, oltre a essere un significativo passaggio nel processo d’integrazione di UBIin Intesa Sanpaolo. UBI, ad oggi, distribuisce polizze(ramo I, III e V) attraverso ...

