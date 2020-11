Tutti i vincitori degli American Music Awards 2020, da Harry Styles a Dua Lipa (Di lunedì 23 novembre 2020) Sono stati nominati ieri sera i vincitori degli American Music Awards 2020 (AMA) durante la cerimonia tenutasi presso il Microsoft Theatre di Los Angeles, un evento totalmente ridimensionato nel contesto storico della pandemia del virus Sars-CoV-2. La pandemia, ormai, ha costretto a rimodulare qualsiasi format di spettacolo per ridurre al minimo il rischio dei contagi e scongiurare nuovi focolai. Gli American Music Awards 2020 hanno premiato gli artisti più amati degli Stati Uniti. La serata si è aperte con l’esibizione di Justin Bieber e Shawn Mendes che hanno eseguito dal vivo il loro singolo Monster. Bieber, del resto, è stato premiato come Favorite Male Artist (Pop Rock). Non sono mancate le ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) Sono stati nominati ieri sera i(AMA) durante la cerimonia tenutasi presso il Microsoft Theatre di Los Angeles, un evento totalmente ridimensionato nel contesto storico della pandemia del virus Sars-CoV-2. La pandemia, ormai, ha costretto a rimodulare qualsiasi format di spettacolo per ridurre al minimo il rischio dei contagi e scongiurare nuovi focolai. Glihanno premiato gli artisti più amatiStati Uniti. La serata si è aperte con l’esibizione di Justin Bieber e Shawn Mendes che hanno eseguito dal vivo il loro singolo Monster. Bieber, del resto, è stato premiato come Favorite Male Artist (Pop Rock). Non sono mancate le ...

