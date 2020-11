Tumore al testicolo come tumore al seno: perché serve l’autopalpazione e come farla (Di lunedì 23 novembre 2020) tumore al testicolo: in molti casi il campanello d’allarme è proprio un senso di peso. Troppo spesso però questo sintomo con cui può manifestarsi questa neoplasia rara viene trascurato. tumore al testicolo: 7 cose da sapere per prevenire sfoglia la gallery tumore del testicolo: l’incidenza in Italia In Italia questa malattia conta ogni anno circa 1600-1800 nuove diagnosi fra i più giovani, l’1% dei maschi tra 15 e 40 anni. Percentuale che potrebbe ... Leggi su iodonna (Di lunedì 23 novembre 2020)al: in molti casi il campanello d’allarme è proprio un senso di peso. Troppo spesso però questo sintomo con cui può manifestarsi questa neoplasia rara viene trascurato.al: 7 cose da sapere per prevenire sfoglia la gallerydel: l’incidenza in Italia In Italia questa malattia conta ogni anno circa 1600-1800 nuove diagnosi fra i più giovani, l’1% dei maschi tra 15 e 40 anni. Percentuale che potrebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Tumore testicolo Tumore al testicolo: quale rischio per chi soffre di microlitiasi? Fondazione Umberto Veronesi Tac e raggi-x aumenterebbero il rischio di cancro

Un recente studio ha mostrato come l'esposizione ai raggi-x e le onde delle Tac aumentino il rischio di cancro ai testicoli.

Percorso Azzurro - LILT For Men. Campagna di informazione per diffondere la cultura della prevenzione anche nell’uomo

NOVEMBRE dal 23 al 30 Percorso azzurro LILT for Men è una nuova campagna di sensibilizzazione della LILT dedicata esclusivamente alle patologie tumorali della sfera genitale maschile ...

