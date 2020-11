Tre medici di famiglia su quattro disponibili per le vaccinazioni (Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – . E’ quanto emerso dal 37° Congresso Nazionale SIMG – Società Italiana medicina Generale e delle Cure Primarie, inaugurato nei giorni scorsi. Il 73% dei medici di famiglia, interpellato nel corso di un sondaggio online (circa mille i medici coinvolti), ha risposto che con adeguate informazioni e condizioni è disponibile a eseguire le vaccinazioni per il Covid-19 che saranno disponibili nei prossimi mesi. “E’ un dato significativo – ha commentato Claudio Cricelli, Presidente SIMG – La stragrande maggioranza ha risposto che percepisce la vaccinazione anti-covid come un compito della propria professione di Medico di medicina Generale all’interno del SSN e nel sistema territoriale di Sanità. Bisogna riflettere su questo dato, che è straordinario, specie ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – . E’ quanto emerso dal 37° Congresso Nazionale SIMG – Società Italianana Generale e delle Cure Primarie, inaugurato nei giorni scorsi. Il 73% deidi, interpellato nel corso di un sondaggio online (circa mille icoinvolti), ha risposto che con adeguate informazioni e condizioni è disponibile a eseguire leper il Covid-19 che sarannonei prossimi mesi. “E’ un dato significativo – ha commentato Claudio Cricelli, Presidente SIMG – La stragrande maggioranza ha risposto che percepisce la vaccinazione anti-covid come un compito della propria professione di Medico dina Generale all’interno del SSN e nel sistema territoriale di Sanità. Bisogna riflettere su questo dato, che è straordinario, specie ...

