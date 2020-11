Tre medici di base su 4 sono disponibili a somministrare il vaccino (Di lunedì 23 novembre 2020) AGI - Tre medici di famiglia su quattro sono disponibili per la somministrazione del vaccino anti Covid. È quanto emerso dal 37mo Congresso Nazionale SIMG - Società Italiana medicina Generale e delle Cure Primarie. Il 73% dei medici, interpellato nel corso di un sondaggio online (circa mille i camici bianchi coinvolti), ha risposto che con adeguate informazioni e condizioni è disponibile a eseguire le vaccinazioni per il Covid-19 che saranno disponibili nei prossimi mesi. “È un dato significativo – ha commentato Claudio Cricelli, Presidente SIMG – la stragrande maggioranza ha risposto che percepisce la vaccinazione anti-covid come un compito della propria professione di Medico di medicina Generale all'interno del SSN e nel sistema territoriale di ... Leggi su agi (Di lunedì 23 novembre 2020) AGI - Tredi famiglia su quattroper la somministrazione delanti Covid. È quanto emerso dal 37mo Congresso Nazionale SIMG - Società Italianana Generale e delle Cure Primarie. Il 73% dei, interpellato nel corso di un sondaggio online (circa mille i camici bianchi coinvolti), ha risposto che con adeguate informazioni e condizioni è disponibile a eseguire le vaccinazioni per il Covid-19 che sarannonei prossimi mesi. “È un dato significativo – ha commentato Claudio Cricelli, Presidente SIMG – la stragrande maggioranza ha risposto che percepisce la vaccinazione anti-covid come un compito della propria professione di Medico dina Generale all'interno del SSN e nel sistema territoriale di ...

AGI - Tre medici di famiglia su quattro sono disponibili per la somministrazione del vaccino anti Covid. È quanto emerso dal 37mo Congresso Nazionale SIMG - Società Italiana Medicina Generale e delle ...

