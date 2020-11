Trasporto disabili, De Priamo: Amministrazione non vigila su proprio appalto (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – “Questi lavoratori che sono quotidianamente a contatto con le persone con disabilita’, se hanno preso questa decisione e’ perche’ devono dare un segnale forte. Stiamo parlando di un’Amministrazione comunale che non vigila su un appalto suo e non si preoccupa del fatto che i lavoratori non arrivino a percepire lo stipendio”. Cosi’ il capogruppo capitolino di FdI, Andrea De Priamo, partecipando alla manifestazione degli autisti del Trasporto disabili di Roma in via Capitan Bavastro, dove i lavoratori hanno protestato per chiedere il pagamento degli stipendi bloccati da mesi a causa di un contenzioso tra il Comune e la societa’ affidataria del servizio. “Purtroppo – ha aggiunto De Priamo – questa mobilitazione nasce da denunce che non hanno avuto ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – “Questi lavoratori che sono quotidianamente a contatto con le persone conta’, se hanno preso questa decisione e’ perche’ devono dare un segnale forte. Stiamo parlando di un’comunale che nonsu unsuo e non si preoccupa del fatto che i lavoratori non arrivino a percepire lo stipendio”. Cosi’ il capogruppo capitolino di FdI, Andrea De, partecipando alla manifestazione degli autisti deldi Roma in via Capitan Bavastro, dove i lavoratori hanno protestato per chiedere il pagamento degli stipendi bloccati da mesi a causa di un contenzioso tra il Comune e la societa’ affidataria del servizio. “Purtroppo – ha aggiunto De– questa mobilitazione nasce da denunce che non hanno avuto ...

arosamor : RT @romatoday: L’incubo dei lavoratori Tundo, sono senza stipendio da giugno: si ferma il trasporto per i disabili - EleuteriaTheory : RT @romatoday: L’incubo dei lavoratori Tundo, sono senza stipendio da giugno: si ferma il trasporto per i disabili - Perifericamente : RT @romatoday: L’incubo dei lavoratori Tundo, sono senza stipendio da giugno: si ferma il trasporto per i disabili - romatoday : L’incubo dei lavoratori Tundo, sono senza stipendio da giugno: si ferma il trasporto per i disabili - LaNotPontina : Non hanno piu' i soldi per fare la spesa, per pagare le bollette, per sopravvivere, per questo si appellano al Pref… -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporto disabili L’incubo dei lavoratori Tundo, sono senza stipendio da giugno: si ferma il trasporto per i disabili RomaToday San Vito Chietino. Rimproverato per guida pericolosa, aggredisce 2 anziani disabili. Arrestato.

un alterco verbale sfociato nell’aggressione fisica e lesioni E' un operaio 25enne di Casoli, arrestato ieri sera dai Carabinieri della Compagnia di Ortona in esecuzione dell’Ordinanza emessa dal G.I.

Covid: volontari del soccorso e studenti di Medicina rispondono a 800 chiamate al giorno

CUNEO CRONACA - Dal 14 novembre è stato riattivato, con il prezioso supporto dei Volontari del Soccorso e degli Studenti di Medicina, il Numero verde sanitario regionale 800 192020. A rispondere alle ...

un alterco verbale sfociato nell’aggressione fisica e lesioni E' un operaio 25enne di Casoli, arrestato ieri sera dai Carabinieri della Compagnia di Ortona in esecuzione dell’Ordinanza emessa dal G.I.CUNEO CRONACA - Dal 14 novembre è stato riattivato, con il prezioso supporto dei Volontari del Soccorso e degli Studenti di Medicina, il Numero verde sanitario regionale 800 192020. A rispondere alle ...