Tottenham, Bale appoggia Ibrahimovic contro la Fifa: “Cos’è FIFPro?” (Di lunedì 23 novembre 2020) Rischia di allargarsi a macchia d’olio la polemica lanciata in queste ore da Zlatan Ibrahimovic contro la Fifa ed EA Sports in merito all’uso della sua immagine. Lo svedese non le ha mandate a dire ed ha lanciato l’hashtag #timetoinvestigate che è stato prontamente ripreso da Gareth Bale. Il gallese ha infatti supportato su Twitter il messaggio di Ibra: “Interessante, cos’è FIFPro?” scrive il giocatore del Tottenham. Si prospettano giornate complicate per la Fifa ed EA Sports. Il tweet di Bale .@Ibra official Interesting… what is @FIFPro? ? #TimeToInvestigate — Gareth Bale (@GarethBale11) November 23, 2020 Milan, Ibrahimovic contro Fifa: “Qualcuno fa profitto col mio nome senza ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) Rischia di allargarsi a macchia d’olio la polemica lanciata in queste ore da Zlatanlaed EA Sports in merito all’uso della sua immagine. Lo svedese non le ha mandate a dire ed ha lanciato l’hashtag #timetoinvestigate che è stato prontamente ripreso da Gareth. Il gallese ha infatti supportato su Twitter il messaggio di Ibra: “Interessante, cos’è FIFPro?” scrive il giocatore del. Si prospettano giornate complicate per laed EA Sports. Il tweet di.@Ibra official Interesting… what is @FIFPro? ? #TimeToInvestigate — Gareth(@Gareth11) November 23, 2020 Milan,: “Qualcuno fa profitto col mio nome senza ...

