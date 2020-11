Toscana, consigliere Lega contro i gay, chiede al sindaco di istituire “la giornata del cattolico eterosessuale” (Di lunedì 23 novembre 2020) consigliere Lega di Bagno di Ripoli chiede al sindaco d’istituire “la giornata dell’eterosessuale” Il consigliere comunale di Bagno a Ripoli, comune in provincia di Firenze, ha presentato una interrogazione rivolta al sindaco Francesco Casini per chiedere “una giornata in difesa del “cattolico eterosessuale”, che adesso dovrebbe essere discussa in aula il 30 novembre. La richiesta dell’esponente del Carroccio, Gregorio Martinelli Da Silva, ha sollevato un vero polverone in consiglio comunale, e le reazioni non sono tardate ad arrivare sia da parte dei dem che dalla stessa Lega. Marinelli nel suo documento si è scagliato contro la legge ... Leggi su tpi (Di lunedì 23 novembre 2020)di Bagno di Ripoliald’“ladell’Ilcomunale di Bagno a Ripoli, comune in provincia di Firenze, ha presentato una interrogazione rivolta alFrancesco Casini perre “unain difesa del “, che adesso dovrebbe essere discussa in aula il 30 novembre. La richiesta dell’esponente del Carroccio, Gregorio Martinelli Da Silva, ha sollevato un vero polverone in consiglio comunale, e le reazioni non sono tardate ad arrivare sia da parte dei dem che dalla stessa. Marinelli nel suo documento si è scagliatola legge ...

