Torna "Danza con me": insieme a Roberto Bolle anche Vasco Rossi

L'annuncio social del ballerino Roberto Bolle, étoile del teatro Alla Scala di Milano è sempre alla ricerca della perfezione, come sottolinea tra le pagine di "Repubblica". Proprio sul quotidiano parla della nuova edizione del programma "Danza Con Me", con cui, con gli anni ha portato la sua danza ma soprattutto la sua arte sul piccolo schermo. Guest star, come annuncia lo stesso Bolle sui suoi social, il cantante italiano Vasco Rossi, di cui ammette essere un grande fan: "È un grande artista, un'icona. Sono cresciuto con le sue canzoni, è un punto di riferimento".

