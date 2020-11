Torino | infortuni di Belotti e Verdi meno gravi del previsto

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 novembre 2020) Iltira un sospiro di sollievo per le condizioni di Andreae Simone, infortunati prima e durante il match contro l’Inter. Per il Gallo si tratta di un “riacutizzarsi della gonalgia al ginocchio destro già avvertita nelle scorse settimane“, il trequartista invece subisce “l’interessamento distrattivo parziale dell’adduttore lungo della coscia destra, le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”. Tutti e due, insomma, salteranno sicuramente il match contro l’Entella in Coppa Italia, ma potrebbero già tornare a disposizione lunedì contro la Sampdoria in campionato. SportFace.