Tomba asfalta Conte | Con lo sci zero rischi Visto l' abbigliamento?

Francesca Galici Alberto Tomba a valanga contro Giuseppe Conte e il paventato stop degli impianti sciistici: per il campione sulle piste non ci sarebbero rischi Continuano a piovere critiche sull'operato di Giuseppe Conte e sulla sua gestione dell'epidemia nel Paese. Ora che si prospettano nuove aperture all'orizzonte in vista delle festività natalizie, in ragione di un andamento in costante miglioramento della curva dei contagi da coronavirus in Italia, resta comunque la necessità di limitare al minimo i rischi e gli assembramenti. Per questo motivo pare che non verrà dato l'ok per la riapertura degli impianti sciistici. Una decisione fortemente criticata da più fronti, anche in considerazione del fatto che quello italiano potrebbe essere l'unico versante alpino a non dare il via ...

Contro quella che sembra essere una decisione ormai presa dal governo si è schierato anche Alberto Tomba, uno dei più grandi sciatori di sempre in Italia, che si è mostrato particolarmente critico nei ...

