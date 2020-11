Tiramisù alle mele | senza uova ne mascarpone | con sole 170 calorie

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 23 novembre 2020) Anniversari, compleanni, cene con amici…..quante volte ci troviamo a dover preparare un dolce! Ad un certo punto, non sappiamo più che fare per stupire i nostri commensali, oltre al fatto che, sempre più spesso, abbiamo a che fare con persone che seguono regimi alimentari particolari a quel punto ci viene voglia di comprare un vassoio di pastine e risolvere il problema! Invece non dobbiamo demordere, per l’ennesima volta riusciremo a stupire e ad accontentare tutti con untotalmente diverso dal solito, il procedimento è un pochino laborioso, almeno all’apparenza, ma non scoraggiamoci perché ne varrà davvero la pena. Ingredienti per il300 grammi di savoiardi, 500 grammi di ricotta, 40 grammi di dolcificante + un cucchiaio per la bagna ...