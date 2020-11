The Crown, la regina Elisabetta furiosa: “Sconvolta per come il principe Filippo è raffigurato” (Di lunedì 23 novembre 2020) The Crown è la serie drammatica e biografica per Netflix che narra le vicende della famiglia reale. Lo show è stato pluripremiato e ha riscosso un enorme successo internazionale. Ha appassionato migliaia di telespettatori che attualmente sono presi dal quarto capitolo della serie che ripercorre il periodo legato al personaggio di Lady Diana. Ma sembrerebbe che il telefilm non abbia fatto contenti proprio tutti. La Royal Family già in passato aveva mosso delle critiche in occasione dell’uscita delle prime stagioni. A quanto sembrerebbe la regina Elisabetta sarebbe infastidita da un episodio particolare che riguarda il principe Filippo. Non le sarebbe andato giù il modo in cui quest’ultimo è stato dipinto. The Crown, la regina Elisabetta non ci sta: “Era ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 23 novembre 2020) Theè la serie drammatica e biografica per Netflix che narra le vicende della famiglia reale. Lo show è stato pluripremiato e ha riscosso un enorme successo internazionale. Ha appassionato migliaia di telespettatori che attualmente sono presi dal quarto capitolo della serie che ripercorre il periodo legato al personaggio di Lady Diana. Ma sembrerebbe che il telefilm non abbia fatto contenti proprio tutti. La Royal Family già in passato aveva mosso delle critiche in occasione dell’uscita delle prime stagioni. A quanto sembrerebbe lasarebbe infastidita da un episodio particolare che riguarda il. Non le sarebbe andato giù il modo in cui quest’ultimo è stato dipinto. The, lanon ci sta: “Era ...

NetflixIT : Come ci sentiamo dopo una maratona di The Crown. - NetflixIT : Aspetta aspetta com’è che finiva la stagione 3 The Crown? Così. La stagione 4 arriva domani alle 9:00. - SirDistruggere : The Crown 4x01 1979 Lord Louis Mountbatten 'Carlo tu un giorno sarai Re.' Sì, un giorno. - shanpu : dalla nuova stagione di The Crown abbiamo appreso quello che ufficiosamente sapevamo già: che la Tatcher è stata un… - la_blablara : Basta vorrei una vacanza dallo studio, o per lo meno un giorno senza ansia per le verifiche/interrogazioni, lasciat… -