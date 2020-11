Tg Politico Parlamentare | edizione del 23 novembre 2020

Leggi su dire

(Di lunedì 23 novembre 2020) Regioni e governo di nuovo ‘muro contro muro’. L’esecutivo vuole evitare ad ogni costo una nuova impennata del contagio dopo le feste natalizie. Per questo lavora a uno stop delle vacanze sulla neve che comprenda l’utilizzo degli impianti sciistici. Per le regioni si tratta di una misura in grado di provocare un danno irreversibile all’economia della montagna. Per valutare una eventuale alternativa i governatori chiedono un incontro urgente. Sul tavolo di Palazzo Chigi c’e’ anche il nodo degli incontri familiari. Si tratta di un tema che divide lo stesso governo, dove si fronteggiano i fautori del rigore, come il ministro della salute Roberto Speranza, e quelli favorevoli a consentire il rincongiungimento tra familiari, seppure rispettando alcuni accorgimenti. Per il periodo natalizio sara’ previsto un allentamento del coprifuoco, prima fino alle 23, poi, la notte di Natale, fino alle 24. BONUS ED EXTRA CASHBACK PER I REGALI