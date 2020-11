Terza Ondata, Ricciardi Lancia L’Allarme: Sarebbe Insostenibile per il Paese (Di lunedì 23 novembre 2020) Walter Ricciardi, docente di Igiene all’università Cattolica, Lancia L’Allarme in merito ad una possibile Terza Ondata, che farebbe crollare il sistema sanitario italiano, e invita a utilizzare tutte le misure possibili per limitare i contagi. Per Ricciardi la Terza Ondata “Sarebbe Insostenibile per i nostri ospedali”, come spiega durante il programma “Agorà”, su Rai 3. Leggi su youreduaction (Di lunedì 23 novembre 2020) Walter, docente di Igiene all’università Cattolica,in merito ad una possibile, che farebbe crollare il sistema sanitario italiano, e invita a utilizzare tutte le misure possibili per limitare i contagi. Perlaper i nostri ospedali”, come spiega durante il programma “Agorà”, su Rai 3.

Adnkronos : #Covid, #Zaia: 'Terza ondata probabile, forse anche una quarta' - Agenzia_Ansa : L'#Oms avverte l'#Europa che se non si attrezzerà in modo corretto ci sarà una terza ondata della #pandemia all'ini… - rubio_chef : “Tregua di Natale sulle chiusure: 10 giorni per lo shopping”. 10 giorni di risse, resse, e contagi: terza ondata, a me! - DiegoNatoli2 : @Resistiamo3 Nel frattempo gli ex campioni di sci Tomba e Brignone, fanno un appello per riaprire le piste...così,… - cristintango : Sento parlare di terza ondata...ma la seconda è passata e non me ne sono accorta? #lockdownitalia -