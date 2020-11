Terremoto Irpinia, la superstite: "Quella maledetta sera di 40 anni fa" (Di lunedì 23 novembre 2020) La testimonianza di una sopravvissuta al devastante sisma: "Mi salvai, ma ho perduto per sempre una parte di me stessa" Leggi su quotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) La testimonianza di una sopravvissuta al devastante sisma: "Mi salvai, ma ho perduto per sempre una parte di me stessa"

Agenzia_Ansa : I 40 anni dal #terremoto in #Irpinia, una ricostruzione infinita. Quasi 3000 morti. Case recuperate, sulle industri… - Tg3web : Il 23 novembre dell'80 il terremoto devastò i paesi dell'Irpinia e della Basilicata. I soccorsi arrivarono dopo 48… - vaticannews_it : #22novembre all'#Angelus il ricordo di #PapaFrancesco del #terremoto in #irpinia e il pensiero alle #famiglie in d… - profluigimarino : RT @Deputatipd: Quarant’anni fa il terremoto devastò #Irpinia e una parte del Mezzogiorno. Resterà nella memoria del nostro Paese come una… - angeloSica1965 : Terremoto Irpinia, i 90 secondi che cambiarono faccia alla #Campania in quel #23novembre 1980… -