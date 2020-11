Terremoto Irpinia, la propaganda leghista coprì una grande bugia: il Nord ingrassò su quella tragedia (Di lunedì 23 novembre 2020) Non ci crederete, ma anche Saddam Hussein, quarant’anni fa, staccò un assegno: cinquecentomila dollari per aiutarci a fare fronte alla tragedia. Il Terremoto, conosciuto come quello dell’Irpinia ma che in realtà colpì ferocemente larga parte della Campania e della Basilicata, è l’unica catastrofe naturale che abbia cambiato il volto politico e civile dell’Italia. Quel Terremoto, che oggi celebriamo nei suoi quarant’anni, ha dapprima unito l’Italia, perché la quantità di morti e di feriti, la dimensione della sciagura, mosse il Paese e il mondo intero a una solidarietà totale e incondizionata. Ma gli scandali che seguirono o accompagnarono la ricostruzione, scandali che i media definirono come “Irpiniagate”, sancirono la frattura del Nord col Sud, furono la miccia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Non ci crederete, ma anche Saddam Hussein, quarant’anni fa, staccò un assegno: cinquecentomila dollari per aiutarci a fare fronte alla. Il, conosciuto come quello dell’ma che in realtà colpì ferocemente larga parte della Campania e della Basilicata, è l’unica catastrofe naturale che abbia cambiato il volto politico e civile dell’Italia. Quel, che oggi celebriamo nei suoi quarant’anni, ha dapprima unito l’Italia, perché la quantità di morti e di feriti, la dimensione della sciagura, mosse il Paese e il mondo intero a una solidarietà totale e incondizionata. Ma gli scandali che seguirono o accompagnarono la ricostruzione, scandali che i media definirono come “gate”, sancirono la frattura delcol Sud, furono la miccia ...

DPCgov : #23novembre 1980, il #terremoto in #Irpinia. Durò oltre un minuto la terribile scossa che in una sera d'inizio inve… - SkyTG24 : La sera del #23novembre 1980 un #terremoto di magnitudo 6.9 scosse l'#Irpinia, provocando 3.000 morti e 9.000 ferit… - Agenzia_Ansa : I 40 anni dal #terremoto in #Irpinia, una ricostruzione infinita. Quasi 3000 morti. Case recuperate, sulle industri… - aldozollo : RT @DPCgov: #23novembre 1980, il #terremoto in #Irpinia. Durò oltre un minuto la terribile scossa che in una sera d'inizio inverno di 40 an… - forza_italia : RT @Antonio_Tajani: #23Novembre1980 ?????? Il terribile terremoto dell'#Irpinia. Una delle pagine più drammatiche del nostro Paese che ancora… -