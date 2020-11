Terremoto Irpinia, diario di una tragedia italiana. Il ricordo di Reina (Di lunedì 23 novembre 2020) Mai potranno essere dimenticati quei fatidici momenti del 23 novembre 1980 in Campania: Avellino, Benevento, Salerno, Napoli. Erano le 19,34 di una tranquilla serata domenicale, mi trovavo a passeggiare con un mio amico per il rinomato viale Augusto di Napoli, all’improvviso iniziammo ad ondeggiare senza capire il perché, solo gli urli della gente che scendeva dalle proprie case di corsa, senza meta, mi fecero intuire che qualcosa di grave fosse accaduto: si trattava di un Terremoto. I brevi pareri della gente più anziana ipotizzavano un fenomeno tellurico devastante. Mi avviai di corsa a casa dove c’erano mio figlio, piccolissimo e ignaro, e mia moglie. Aperta la porta vidi nei suoi occhi la paura, lo sgomento, abbracciai entrambi cercando di dare coraggio a mia moglie. La televisione ancora dava notizie approssimative, frammentarie e incomplete. Pensavo sempre alle ... Leggi su formiche (Di lunedì 23 novembre 2020) Mai potranno essere dimenticati quei fatidici momenti del 23 novembre 1980 in Campania: Avellino, Benevento, Salerno, Napoli. Erano le 19,34 di una tranquilla serata domenicale, mi trovavo a passeggiare con un mio amico per il rinomato viale Augusto di Napoli, all’improvviso iniziammo ad ondeggiare senza capire il perché, solo gli urli della gente che scendeva dalle proprie case di corsa, senza meta, mi fecero intuire che qualcosa di grave fosse accaduto: si trattava di un. I brevi pareri della gente più anziana ipotizzavano un fenomeno tellurico devastante. Mi avviai di corsa a casa dove c’erano mio figlio, piccolissimo e ignaro, e mia moglie. Aperta la porta vidi nei suoi occhi la paura, lo sgomento, abbracciai entrambi cercando di dare coraggio a mia moglie. La televisione ancora dava notizie approssimative, frammentarie e incomplete. Pensavo sempre alle ...

