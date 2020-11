Terremoto in Irpinia, Mastella: “Ricordo ancora quei giorni. Chiamai De Mita…” (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sono trascorsi 40 lunghi anni da quel 23 novembre 1980, dove alle 19:53 la terrà iniziò a tremare. Un Terremoto di magnitudo 6,9 colpì la Campania, l’Irpinia più di tutte le province. Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ricorda con un post sui social quei momenti: “Il 23 novembre 1980 era San Clemente, ero a casa al 4° piano a via Calandra con alcuni amici venuti a farmi gli auguri. Poi alle 19:34 uno spaventoso boato: la tragedia del Terremoto. Lentamente, e con preoccupazione per il buio ed eventuali ponti caduti, ci avviammo con Sandra ed i miei figli verso San Giovanni. Riuscii a telefonare, per quei 5 minuti che il telefono funzionò, a De Mita e concordammo che lui e gli altri parlamentari avellinesi restassero nei luoghi del disastro ed ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sono trascorsi 40 lunghi anni da quel 23 novembre 1980, dove alle 19:53 la terrà iniziò a tremare. Undi magnitudo 6,9 colpì la Campania, l’più di tutte le province. Clemente, sindaco di Benevento, ricorda con un post sui socialmomenti: “Il 23 novembre 1980 era San Clemente, ero a casa al 4° piano a via Calandra con alcuni amici venuti a farmi gli auguri. Poi alle 19:34 uno spaventoso boato: la tragedia del. Lentamente, e con preoccupazione per il buio ed eventuali ponti caduti, ci avviammo con Sandra ed i miei figli verso San Giovanni. Riuscii a telefonare, per5 minuti che il telefono funzionò, a De Mita e concordammo che lui e gli altri parlamentari avellinesi restassero nei luoghi del disastro ed ...

