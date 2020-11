Terremoto dell’Irpinia, il ricordo del sindaco di Napoli Luigi De Magistris (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha voluto dedicare un ricordo nel giorno dei 40 anni dal Terremoto dell’Irpinia. Lo ha fatto con un video pubblicato sui suoi canali social. “Oggi sono 40 anni dal Terremoto dell’Irpinia. ricordo che furono giorni terribili. Circa 3000 morti. A Napoli il crollo del palazzo in via Stadera. Un disastro naturale diventato poi calamità anche politica e camorristica per la speculazione che c’è stata sulla ricostruzione“. Il sindaco poi ha parlato delle conseguenze economiche del post Terremoto: “Una calamità permanente sotto certi aspetti, ancora oggi con ferite gravi, e ne ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Ildide, ha voluto dedicare unnel giorno dei 40 anni dal. Lo ha fatto con un video pubblicato sui suoi canali social. “Oggi sono 40 anni dalche furono giorni terribili. Circa 3000 morti. Ail crollo del palazzo in via Stadera. Un disastro naturale diventato poi calamità anche politica e camorristica per la speculazione che c’è stata sulla ricostruzione“. Ilpoi ha parlato delle conseguenze economiche del post: “Una calamità permanente sotto certi aspetti, ancora oggi con ferite gravi, e ne ...

emergenzavvf : 40 anni fa il terribile terremoto dell’#Irpinia provocò 2.914 morti e 280.000 sfollati. Fin da subito 4.259 unità d… - Tg3web : Il 23 novembre dell'80 il terremoto devastò i paesi dell'Irpinia e della Basilicata. I soccorsi arrivarono dopo 48… - marattin : 40 anni fa 3000 morti nel terremoto dell’Irpinia. Tra gli sfollati c’ero anche io, in fasce. Di quella tragica espe… - ritalaura2000 : RT @marattin: 40 anni fa 3000 morti nel terremoto dell’Irpinia. Tra gli sfollati c’ero anche io, in fasce. Di quella tragica esperienza ric… - GianPieroCroppo : RT @marattin: 40 anni fa 3000 morti nel terremoto dell’Irpinia. Tra gli sfollati c’ero anche io, in fasce. Di quella tragica esperienza ric… -

