Terremoto dell' Irpinia | dai ritardi nei soccorsi alla ricostruzione infinita

VENAFRO – Il ricordo degli aiuti venafrani ai terremotati dell’Irpinia a 40 anni dai tragici eventi. Ricorre in questi giorni il 40.mo anniversario del disastroso terremoto in Irpinia, terra ...Un messaggio che l’Arma provinciale irpina ha voluto lanciare ai cittadini in occasione del 40° anniversario del terremoto in Irpinia, per ricordare il sacrificio dei suoi militari di quarant’anni fa.