Tenore di vita peggiorato per 7 | 6 milioni di italiani Allarme Censis sul disagio sociale

Roma, 23 nov – "Cinque milioni di italiani hanno difficoltà a mettere in tavola un pasto decente, 7 milioni e 600 mila hanno avuto un peggioramento del Tenore di vita. Il 60% degli italiani ritiene che la perdita del lavoro, o del reddito, sia un evento possibile che lo può riguardare nel prossimo anno". La pandemia ha allargato le maglie del disagio sociale. E' il preoccupante quadro che emerge dal secondo Rapporto Censis-Tendercapital sui buoni investimenti "La sostenibilità al tempo del primato della salute". Difficoltà economiche per 23 milioni di italiani I numeri sono allarmanti, non solo per le imprese: 23,2 milioni di italiani hanno dovuto fronteggiare delle ...

degli italiani ritiene che la perdita del lavoro, o del reddito, sia un evento possibile che lo può riguardare nel prossimo anno.

5 milioni di italiani non riescono a mettere un pasto decente a tavola

A prescindere dal momento pandemico, ma la crisi economica circola in Italia da diversi anni. Esiste una disparità sociale evidente che mette in ...

A prescindere dal momento pandemico, ma la crisi economica circola in Italia da diversi anni. Esiste una disparità sociale evidente che mette in ...