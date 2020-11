Tennis, Ranking WTA (23 novembre): in testa sempre Ashleigh Barty, inseguono Halep e Osaka. Camila Giorgi la migliore delle azzurre (Di lunedì 23 novembre 2020) Nessuna novità per quanto riguarda il Ranking WTA. Di fatto la scorsa settimana non ci cono stati tornei e quindi la situazione in classifica è rimasta inalterata. In testa sempre l’australiana Ashleigh Barty, alle sue spalle la rumena Simona Halep e la giapponese Naomi Osaka. La statunitense Sofia Kenin e l’ucraina Elina Svitolina chiudono la top-5. Leggermente più indietro la ceca Karolina Pliskova, la canadese Bianca Andreescu, l’altra ceca Petra Kvitova, la neerlandese Kiki Bertens e la bielorussa Aryna Sabalenka. Top 10 WTA (Ranking al 23.11.2020)1 Ashleigh Barty (Australia) 8717 2 Simona Halep (Romania) 7255 3 Naomi Osaka (Giappone) 5780 4 Sofia Kenin (USA) 5760 5 Elina Svitolina ... Leggi su oasport (Di lunedì 23 novembre 2020) Nessuna novità per quanto riguarda ilWTA. Di fatto la scorsa settimana non ci cono stati tornei e quindi la situazione in classifica è rimasta inalterata. Inl’australiana, alle sue spalle la rumena Simonae la giapponese Naomi. La statunitense Sofia Kenin e l’ucraina Elina Svitolina chiudono la top-5. Leggermente più indietro la ceca Karolina Pliskova, la canadese Bianca Andreescu, l’altra ceca Petra Kvitova, la neerlandese Kiki Bertens e la bielorussa Aryna Sabalenka. Top 10 WTA (al 23.11.2020)1(Australia) 8717 2 Simona(Romania) 7255 3 Naomi(Giappone) 5780 4 Sofia Kenin (USA) 5760 5 Elina Svitolina ...

zazoomblog : Tennis Ranking WTA (23 novembre): in testa sempre Ashleigh Barty inseguono Halep e Osaka. Camila Giorgi la migliore… - sportface2016 : #ATPFinals 2020: montepremi e punti del ranking conquistati da #Medvedev - luca_reds : Medvedev uno dei giocatori più imbarazzanti del tennis, come cazzo faccia ad essere ancora 4º nel ranking mondiale non lo so - SuperTennisTv : Per la prima volta dal 2004 i primi 4 tennisti del ranking sono i semifinalisti delle #NittoATPFinals! Chi vorre… - ilviovidovich : Percorso netto per #Medvedev nel girone delle #ATPFinals. Per quanto visto sinora alla O2 Arena di Londra, è il fav… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Ranking Caos nel Ranking ATP: Cambia il calcolo dei punti. I punti delle ATP Finals 2019 non sono scalati questa settimana! LiveTennis.it ATP Finals, Medvedev campione da imbattuto

Il finale di stagione del russo è stato perfetto: 2500 punti conquistati e ben 10 gare di fila vinte. A 24 anni, Medvedev sembra aver raggiunto la totale maturità. E' attualmente quarto nel ranking ...

Tennis, Ranking ATP (23 novembre): Djokovic resta saldamente in vetta. Medvedev avvicina Thiem. Berrettini 10° e Sinner 37°

Come ogni inizio settimana è il momento di fare il punto sul ranking ATP. La settimana appena trascorsa è stata dedicata principalmente alle attesissime Finals 2020 di Londra ch ...

Il finale di stagione del russo è stato perfetto: 2500 punti conquistati e ben 10 gare di fila vinte. A 24 anni, Medvedev sembra aver raggiunto la totale maturità. E' attualmente quarto nel ranking ...Come ogni inizio settimana è il momento di fare il punto sul ranking ATP. La settimana appena trascorsa è stata dedicata principalmente alle attesissime Finals 2020 di Londra ch ...