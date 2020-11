Tennis, Ranking ATP (23 novembre): Djokovic resta saldamente in vetta. Medvedev avvicina Thiem. Berrettini 10° e Sinner 37° (Di lunedì 23 novembre 2020) Come ogni inizio settimana è il momento di fare il punto sul Ranking ATP. La settimana appena trascorsa è stata dedicata principalmente alle attesissime Finals 2020 di Londra che non hanno mancato di regalare sorprese. A trionfare è stato il russo Daniil Medvedev che in finale ha sconfitto l’austriaco Dominic Thiem. Eliminati in semifinale Novak Djokovic e Rafael Nadal che restano saldamente nelle prime due posizioni della classifica mondiale. Il russo avvicina sensibilmente le prime tre posizioni del Ranking, grazie ai 1500 punti conquistati. Nessuno stravolgimento quindi nella top-10 con Roger Federer che nonostante l’assenza conserva la quinta piazza, seguito da Stefanos Tsitsipas 6°, Alexander Zverev 7°, Andrey Rublev 8° e Diego Schwartzman 9°. ... Leggi su oasport (Di lunedì 23 novembre 2020) Come ogni inizio settimana è il momento di fare il punto sulATP. La settimana appena trascorsa è stata dedicata principalmente alle attesissime Finals 2020 di Londra che non hanno mancato di regalare sorprese. A trionfare è stato il russo Daniilche in finale ha sconfitto l’austriaco Dominic. Eliminati in semifinale Novake Rafael Nadal chenonelle prime due posizioni della classifica mondiale. Il russosensibilmente le prime tre posizioni del, grazie ai 1500 punti conquistati. Nessuno stravolgimento quindi nella top-10 con Roger Federer che nonostante l’assenza conserva la quinta piazza, seguito da Stefanos Tsitsipas 6°, Alexander Zverev 7°, Andrey Rublev 8° e Diego Schwartzman 9°. ...

sportface2016 : #ATPFinals 2020: montepremi e punti del ranking conquistati da #Medvedev - luca_reds : Medvedev uno dei giocatori più imbarazzanti del tennis, come cazzo faccia ad essere ancora 4º nel ranking mondiale non lo so - SuperTennisTv : Per la prima volta dal 2004 i primi 4 tennisti del ranking sono i semifinalisti delle #NittoATPFinals! Chi vorre… - ilviovidovich : Percorso netto per #Medvedev nel girone delle #ATPFinals. Per quanto visto sinora alla O2 Arena di Londra, è il fav… - turbocagio : Come sarebbe il #rankingAtp senza il congelamento. Date un po' un'occhiata a quella che sarebbe la posizione del no… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Ranking Caos nel Ranking ATP: Cambia il calcolo dei punti. I punti delle ATP Finals 2019 non sono scalati questa settimana! LiveTennis.it Medvedev trionfa alle Atp Finals: Thiem si arrende in tre set

Il nuovo «maestro» del tennis mondiale viene dalla Russia ... Centrando un'impresa senza precedenti: nella settimana londinese ha battuto i primi tre del ranking mondiale. E portando così la sua ...

TENNIS: ATP FINALS. VINCE MEDVEDEV, SCONFITTO THIEM IN TRE SET-2-

Nessun giocatore aveva mai battuto il numero uno, il due e il tre del mondo nella stessa edizione delle Atp Finals. Medvedev, 4 del ranking Atp, ha messo al tappeto oltre a Thiem (3) e Nadal (2) anche ...

Il nuovo «maestro» del tennis mondiale viene dalla Russia ... Centrando un'impresa senza precedenti: nella settimana londinese ha battuto i primi tre del ranking mondiale. E portando così la sua ...Nessun giocatore aveva mai battuto il numero uno, il due e il tre del mondo nella stessa edizione delle Atp Finals. Medvedev, 4 del ranking Atp, ha messo al tappeto oltre a Thiem (3) e Nadal (2) anche ...