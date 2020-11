Tennis | la bulgara Aleksandrina Naydenova squalificata a vita Ha aggiustato partite per 4 anni e ostacolato le indagini

Leggi su oasport

(Di lunedì 23 novembre 2020) Una brutta storia arriva dal mondo dei tornei minori: la, infatti, è statacon sentenza dellaIntegrity Unit, che combatte il cosiddetto “match fixing”, quel fenomeno cioè per cui levengono “aggiustate” con intenti che di sportivo hanno ben poco a che vedere. Ex numero 218 del mondo, e al momento della prima sospensione, datata 27 dicembre 2019, era numero 239 e anche al 95° posto in doppio. Le violazioni contestate sono non meno di 13 tra il 2015 e il 2019, un numero esorbitante. In 12 di queste occasioni si era trattato di match truccati. Non solo: in un’altra occasione,, 28, si è resa colpevole di averle ...