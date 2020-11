Tennis, il Challenger di Bergamo cambia data: spostamento all’autunno (Di lunedì 23 novembre 2020) Una nuova data per il Challenger di Bergamo in vista della sedicesima edizione. Il torneo dal montepremi di 64mila euro, nato nel 2006 per sopperire alla chiusura dei battenti del Milano Indoor, è stato uno dei primi eventi sportivi colpiti a causa della pandemia di Covid-19, con la finale tra l’ucraino Ilija Marcenko e il francese Enzo Couacaud che non venne mai disputata. La seconda ondata di coronavirus che sta colpendo l’Italia e l’Europa ha spinto gli organizzatori del torneo a chiedere uno spostamento in autunno. Il torneo indoor non si svolgerà quindi a febbraio, ma in una settimana compresa tra ottobre e novembre del 2021. “E comunque sarà una data favorevole, che ci permetterà di avere un ottimo campo di partecipazione” dice Marco Fermi, direttore del torneo dalla sua nascita ... Leggi su oasport (Di lunedì 23 novembre 2020) Una nuovaper ildiin vista della sedicesima edizione. Il torneo dal montepremi di 64mila euro, nato nel 2006 per sopperire alla chiusura dei battenti del Milano Indoor, è stato uno dei primi eventi sportivi colpiti a causa della pandemia di Covid-19, con la finale tra l’ucraino Ilija Marcenko e il francese Enzo Couacaud che non venne mai disputata. La seconda ondi coronavirus che sta colpendo l’Italia e l’Europa ha spinto gli organizzatori del torneo a chiedere unoin autunno. Il torneo indoor non si svolgerà quindi a febbraio, ma in una settimana compresa tra ottobre e novembre del 2021. “E comunque sarà unafavorevole, che ci permetterà di avere un ottimo campo di partecipazione” dice Marco Fermi, direttore del torneo dalla sua nascita ...

A partire dal 2021 l’azienda spagnola fornirà l’abbigliamento a tutto il movimento azzurro, dalle squadre, ai tecnici fino ai centri estivi organizzati dalla federazione. Firmato un accordo per cinque ...

Tennis, posticipato il Challenger di Bergamo 2021: si disputerà in autunno

Tennis, a causa della pandemia da Covid-19 la sedicesima edizione del Challenger di Bergamo non si disputerà a febbraio bensì in autunno.

Tennis, a causa della pandemia da Covid-19 la sedicesima edizione del Challenger di Bergamo non si disputerà a febbraio bensì in autunno.