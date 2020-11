Tennis, Fabio Fognini sceglie Alberto Mancini come nuovo allenatore per il post-Barazzutti (Di lunedì 23 novembre 2020) Fabio Fognini aveva annunciato novità importanti e corpose in arrivo, ed il Tennista ligure è stato rapido e di parola. Dopo la conclusione del suo rapporto con Corrado Barazzutti, infatti, il vincitore del Masters 1000 di Montecarlo della scorsa stagione, ha annunciato tramite il suo profilo Instagram che sarà Alberto Mancini il suo nuovo allenatore. Un colpo di scena non di poco conto e che apre numerosi scenari per quel che riguarda i prossimi anni del nostro alfiere. Sarà quindi l’argentino classe 1969 (due volte ai quarti di finale al Roland Garros) ed ex capitano della Coppa Davis per la compagine sudamericana a prendere per mano il Tennista italiano numero 17 del ranking. Fabio Fognini ha ... Leggi su oasport (Di lunedì 23 novembre 2020)aveva annunciato novità importanti e corpose in arrivo, ed ilta ligure è stato rapido e di parola. Dopo la conclusione del suo rapporto con Corrado, infatti, il vincitore del Masters 1000 di Montecarlo della scorsa stagione, ha annunciato tramite il suo profilo Instagram che saràil suo. Un colpo di scena non di poco conto e che apre numerosi scenari per quel che riguarda i prossimi anni del nostro alfiere. Sarà quindi l’argentino classe 1969 (due volte ai quarti di finale al Roland Garros) ed ex capitano della Coppa Davis per la compagine sudamericana a prendere per mano ilta italiano numero 17 del ranking.ha ...

Inizia l'avventura di Alberto Mancini come coach di Fabio Fognini. Dopo la conclusione dell'avventura con Corrado Barazzutti, il ligure si è affidato all'argentino che oltre alla carriera da giocatore ...

