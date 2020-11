Tennis, Dominic Thiem: “È stato un anno molto difficile. Noi tennisti siamo privilegiati” (Di lunedì 23 novembre 2020) Dominic Thiem è stato autore di una stagione da assoluto protagonista nella quale è riuscito a trionfare agli US Open, senza dimenticare la finale agli Australian Open persa contro Novak Djokovic e la sconfitta all’ultimo atto delle ATP Finals contro Daniil Medvedev. L’austriaco, proprio al termine del match contro il russo, ha tracciato un primo bilancio di questa annata molto particolare. “È stato un anno molto difficile. Noi atleti, nello specifico noi Tennisti, siamo privilegiati nel fare quello che facciamo. Dal punto di vista Tennistico è stata una grande annata. Ho raggiunto uno dei miei obiettivi di una vita, vincere uno Slam, quindi anno straordinario per me. Nonostante tutte ... Leggi su oasport (Di lunedì 23 novembre 2020)autore di una stagione da assoluto protagonista nella quale è riuscito a trionfare agli US Open, senza dimenticare la finale agli Australian Open persa contro Novak Djokovic e la sconfitta all’ultimo atto delle ATP Finals contro Daniil Medvedev. L’austriaco, proprio al termine del match contro il russo, ha tracciato un primo bilancio di questa annataparticolare. “Èun. Noi atleti, nello specifico noiti,privilegiati nel fare quello che facciamo. Dal punto di vistatico è stata una grande annata. Ho raggiunto uno dei miei obiettivi di una vita, vincere uno Slam, quindistraordinario per me. Nonostante tutte ...

infoitsport : Tennis, Daniil Medvedev vince le ATP Finals 2020. Il russo sconfigge Dominic Thiem in un’epica finale in tre set - RbrSport : ?? Daniil #Medvedev completa l'opera alle #ATPFinals! Il russo è il maestro del tennis del 2020 ???? Dominic #Thiem… - OA_Sport : Tennis, Daniil Medvedev vince le ATP Finals 2020. Il russo sconfigge Dominic Thiem in un’epica finale in tre set - sportli26181512 : ATP Finals, Medvedev batte Thiem 4-6, 7-6, 6-4 e trionfa al Masters di Londra: Daniil Medvedev batte Dominic Thiem… - OA_Sport : Tennis, ATP Finals 2020: Dominic Thiem e Daniil Medvedev, la finale di chi cerca il primo trionfo -